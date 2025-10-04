پخش زنده
معاون دادگستری فارس گفت: کلاهبرداران جدید اینترنی به شیوه قصابی خوک، دارایی های افراد را به سرقت می برند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به افزایش جرایم نوین در بستر اینترنت و رمزارزها، نسبت به پدیده خطرناک موسوم به قصابی خوک هشدار داد و از شهروندان خواست با هوشیاری بیشتر مانع گرفتار شدن در دام این شگرد پیچیده شوند.
علی فاتحی به گفته اصطلاح قصابی خوک نخستین بار در چین به کار رفت و به فرآیندی اشاره دارد که دامدار با صرف زمان، خوک را تغذیه و فربه میکند و در نهایت در یک روز تمام سرمایهاش را از بین میبرد.
کلاهبرداران نیز با صرف زمان طولانی برای ایجاد رابطه عاطفی و جلب اعتماد قربانی، او را به سرمایهگذاریهای پیدرپی تشویق کرده و در نهایت تمام داراییهایش را تصاحب میکنند.
فاتحی با تشریح مراحل این نوع کلاهبرداری افزود: کلاهبرداران ابتدا با پیامهایی ساده در شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها ارتباط برقرار و سپس با نمایش سبک زندگی تجملی و گاهی حتی ایجاد روابط عاطفی مجازی، اعتماد فرد را جلب میکنند. در ادامه با معرفی برنامه های جعلی سرمایهگذاری و وعده سودهای کلان، فرد را ترغیب به سرمایهگذاریهای کوچک میکنند و پس از واریز سودهای نمایشی، او را به سرمایهگذاریهای بزرگتر میکشانند. در مرحله پایانی همه سرمایه قربانی از بین میرود و حسابهایش مسدود میشود.
وی ادامه داد: این کلاهبرداری برخلاف روشهای سریع مانند فیشینگ، مبتنی بر اعتمادسازی تدریجی و سوءاستفاده از احساسات است و قربانی تحت فشار روانی قرار میگیرد و تصور میکند دیگران نیز در حال سود بردن هستند. در نتیجه، تصمیمات عجولانه میگیرد و در نهایت تمام دارایی خود را از دست میدهد.
معاون اجتماعی دادگستری فارس با اشاره به آمارهای جهانی افزود: بر اساس گزارش مرکز جرایم اینترنتی افبیآی، تنها در سال ۲۰۲۳ خسارت ناشی از این نوع کلاهبرداری بیش از ۳ و سه دهم میلیارد دلار برآورد شده است.
تخمینها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر جهان قربانی شدهاند.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری گفت: آموزش عمومی، اطلاعرسانی در مدارس و دانشگاهها و استفاده صرف از صرافیهای معتبر و دارای مجوز از جمله راهکارهای اصلی است.
فاتحی همچنین تأکید کرد: قربانیان این نوع کلاهبرداری می توانند با گزارش بهموقع به پلیس فتا و نهادهای مرتبط، شانس مسدودسازی حسابها و جلوگیری از ضررهای بیشتر را افزایش میدهند.