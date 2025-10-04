مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه ۱۱۴ محور در پایتخت شناسایی شده که نیازمند ساماندهی بوده‌اند، گفت: ۵۸ نقطه به صورت ویژه برای رفع بساط‌گستری در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی اقوامی‌پناه از شناسایی ۱۱۴ محور در سطح پایتخت خبر داد که نیاز به ساماندهی داشتند.

به گفته وی، در میان این محورها، ۵۸ نقطه به صورت ویژه نیازمند ساماندهی بساط‌گستران بوده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با پرداختن به پدیده نوظهور بساط‌گستری در میدان ونک تاکید کرد: امیدواریم تا پایان آبان‌ماه میدان ونک کامل پاکسازی شود که این مهم یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان است.

اقوامی‌پناه با اشاره به اقدامات انجام شده در مناطق مختلف تصریح کرد: ساماندهی دستفروشان میدان ولیعصر در دستور کار قرار گرفته و گام‌های بعدی شامل انتقال به بازار‌های فاخر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر و شهردار تهران نیز بر تداوم ساماندهی تأکید دارند، خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین نکته این است که پس از جمع‌آوری بساط‌گستران، دیگر بازگشتی در کار نباشد که این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

اقوامی‌پناه درباره سایر نقاط تهران نیز گفت: در میدان تجریش با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ساماندهی انجام شد. همچنین در مناطقی همچون امامزاده حسن و بازار نازی‌آباد با دستور شهردار تهران، روند ساماندهی در حال انجام است.

اقوامی‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وانت‌بار‌ها اشاره کرد و گفت: در تهران ۳ هزار و ۸۰۰ وانت‌بار فعال داریم که بخش زیادی از آنها مشکلات ترافیکی و معضل پلاک‌های مخدوش را ایجاد کرده‌اند. در این زمینه با اتحادیه این صنف جمع‌بندی انجام شده و مکانی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برای ساماندهی این وانت‌ها اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه پیمانکار مشخص شده است، ادامه داد: برخورد با پلاک‌های مخدوش در دستور کار قرار دارد.