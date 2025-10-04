وضعیت جوی بوشهر آرام است
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا اواخر هفته آرام خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، در پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی آرامی بر استان حاکم است و در این مدت غبار محلی و در برخی ساعتها وزش باد، پدیده غالب مورد انتظار خواهد بود.
طلیعه محمدی افزود: با جنوبی شدن جریانات جوی از روز دوشنبه تا پایان هفته، رطوبت هوا در مناطق ساحلی به طور نسبی افزایش مییابد.
وی گفت: جهت وزش باد تا فردا بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۵:۳۰، جزر دریا ساعت ۱۲:۳۰ و مد دوم ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه خواهد بود.