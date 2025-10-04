پخش زنده
در راستای صیانت از محیط زیست و حمایت از گونههای جانوری و گیاهی، یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان بهطور مستمر اقدام به گشت و کنترل زیستگاههای این شهرستان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط گفت:
وحید کاظمی افزود: این گشتها بهطور مداوم در ارتفاعات و زیستگاههای مهم شهرستان انجام میشود تا از شکار غیر مجاز و تخریب اکوسیستم منطقه ،جلوگیری شود.