در راستای صیانت از محیط زیست و حمایت از گونه‌های جانوری و گیاهی، یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به‌طور مستمر اقدام به گشت و کنترل زیستگاه‌های این شهرستان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط گفت: در راستای صیانت از محیط زیست و حمایت از گونه‌های جانوری و گیاهی، یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به‌طور مستمر اقدام به گشت و کنترل زیستگاه‌های این شهرستان می‌کند.

‌

وحید کاظمی افزود: این گشت‌ها به‌طور مداوم در ارتفاعات و زیستگاه‌های مهم شهرستان انجام می‌شود تا از شکار غیر مجاز و تخریب اکوسیستم‌ منطقه ،جلوگیری شود.