مسابقات کشتی با چوخه روز گذشته در گود کشتی شهر اسحاق آباد زبرخان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار شهر اسحاق آباد شهرستان زبرخان گفت: مسابقات کشتی باچوخه گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و یادبود شهدای جنگ ۱۲ روزه، به همت شهرداری و شورای اسلامی اسحاق آباد، نیروی انتظامی زبرخان و هیئت کشتی باچوخه زبرخان در گود کشتی شهدای اسحاق آباد برگزار شد.
رامین زمانی افزود: در این مسابقات ۸۷ کشتی گیر جوانان و نوجوان از شهرهای استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی شرکت داشتند.
وی ادامه داد: این رقابت ها در وزن های منفی ۶۰ ،۶۶ ،۷۴ ،۸۴ و ۱۰۶ رده جوانان و منفی وزن های ۵۰، ۵۵ و ۶۱ رده نوجوانان برگزار شد و در پایان تیم های اسحاق آباد زبرخان، مشهد مقدس و تربت جام به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.