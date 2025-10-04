به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فاطمه مرادی رئیس بهزیستی شهرستان نقده از اهدای ۶ سری جهیزیه به نیازمندان تحت پوشش این نهاد انقلابی خبر داد و افزود: این تعداد شامل ۵ قلم کالای اساسی شامل: یخچال، لباسشویی، جاروبرقی، اجاق گاز و فرش می‌باشد که ارزش هر جهیزیه به مبلغ ۲۸ میلیون تومان می‌باشد که برابر تفاهم نامه‌ای با موسسه شهید مطلبی اهدا می‌شود.

در این مراسم ۶ دستگاه ویلچر به افراد نیازمند تحت پوشش به ارزش هر کدام تقریبا ۷۰ میلیون تومان اهدا و طی سال جاری دو ویلچر نیز اهدا شده است.

ضمنا در آغاز سال تحصیلی بیش از ۱۵۰ پک تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار به دانش آموزان تحت پوشش و بیش از ۳۰۰ بسته معیشتی به ارزش ریالی هر بسته ۲ میلیون تومان اهدا شده است.