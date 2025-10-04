مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در مراسم رونمایی از پوستر سومین دوسالانه جایزه ملی غزل گفت: در دوره قبل این رویداد نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ اثر از سراسر کشور در سه بخش تک‌اثر، مجموعه آثار و پژوهش دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جعفر محمدی، در مراسم رونمایی از پوستر سومین دوسالانه جایزه ملی غزل استاد حسین منزوی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این رویداد گفت: تاکنون دو دوره از این جایزه برگزار شده که هر دو با مشارکت گسترده هنرمندان کشور همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در دوره قبلی نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ اثر از سراسر کشور در سه بخش تک‌اثر، مجموعه آثار و پژوهش دریافت شد، گفت: در دوره سوم، بخش پژوهش با نظر هیئت علمی حذف و بخش ترانه به جشنواره افزوده شد؛ چرا که بسیاری از ترانه‌های استاد منزوی توسط بزرگان موسیقی ایران همچون زنده‌یاد محمد نوری و همایون شجریان اجرا شده و این ظرفیت می‌تواند راهی برای معرفی بهتر ادبیات منزوی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر جایگاه ملی این رویداد گفت: ترجیح می‌دهیم این رویداد را «جایزه ملی غزل» بنامیم، هدف ما ایجاد جایزه‌ای در تراز جوایزی چون جایزه جلال است و خوشبختانه شخصیت حسین منزوی و جایگاه غزل فارسی موجب شده که در هر کجا این موضوع مطرح شده با استقبال مواجه شویم.

وی ادامه داد: حتی در دوره‌های گذشته آثاری از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی خارج از کشور از کشورهایی چون استرالیا، کانادا و آمریکا به جشنواره ارسال شد که نشان‌دهنده ابعاد فراملی نام حسین منزوی است.

محمدی در ادامه به برنامه‌های فرهنگی نیمه دوم سال در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در روزهای آینده جشنواره ملی فیلم‌های کمدی با حضور هنرمندان سراسر کشور برگزار می‌شود. همچنین جشنواره بین‌المللی پانتومیم با حضور گروه‌هایی از چهار کشور، جشنواره موسیقی استان در دهه فجر، برنامه‌های ویژه ماه رمضان و نیز آیین شایستگان فرهنگ و هنر از دیگر رویدادهای پیش‌بینی شده است.

محمدی اظهار امیدواری کرد: این برنامه‌ها متعلق به همه مردم زنجان است و بدون حمایت مسئولان و همراهی اصحاب فرهنگ و هنر به نتیجه نخواهد رسید. امیدوارم با کمک همگان بتوانیم سومین دوره دو سالانه منزوی یا جایزه ملی غزل را به بهترین شکل برگزار کنیم