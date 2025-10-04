پخش زنده
اسامی داوران فیلمهای بخش مسابقه بلند داستانی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، داوران این دوره بخش مسابقه بلند داستانی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان آزیتا حاجیان، سامان احتشامی، محمد بحرانی، مهدی جعفری و آرش معیریان هستند.
آزیتا حاجیان، لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر است که در فیلمهایی چون «دزد عروسکها» و «سفر جادویی» ایفای نقش کرده و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر است.
سامان احتشامی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیانو برای آثاری چون «شازده کوچولو» و «رستگاری در هشت و بیست دقیقه» آهنگسازی کرده است.
محمد بحرانی بازیگر، عروسکگردان، صداپیشه و مجری برنامههای مختلف، صداپیشگی شخصیتهای عروسکی جناب خان، آقای همساده و ببعی را در کارنامه خود دارد.
مهدی جعفری، کارگردانی است که در حوزه نوجوانان فیلم سینمایی «یدو»، «بیست و سه نفر» را ساخته است که «یدو» از جشنواره سی و نهم فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.
آرش معیریان مدرس دانشگاه، کارگردان و تدوینگر است و در حوزه کودکان فیلمهایی همچون «فیتیله و ماه پیشونی» را کارگردانی کرده است.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در اصفهان در حال برگزاری است.