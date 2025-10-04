کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امروز شاهد پوشش ابر و بارش پراکنده در برخی مناطق استان بودیم اما با تغییر جهت جریانات هوا به تدریج از فردا تا روز پنجشنبه جو استان غالباً پایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معقولی گفت: طی این مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با رشد ابر پیش بینی می‌شود ضمن اینکه برای امروز و فردا پدیده گرد و غبار هم دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: از لحاظ دمایی انتظار داریم تا روز پنجشنبه روند دما افزایشی باشد به ویژه برای روز پنجشنبه و بخصوص در نواحی شرقی استان بیشینه دمای هوا به حدود ۳۰ درجه سانتی گراد و بالاتر هم می‌رسد.

کارشناس هواشناسی گلستان افزود: به تدریج از اواخر وقت پنجشنبه شاهد افزایش سرعت وزش باد و بارش‌های پراکنده در سطح استان خواهیم بود.