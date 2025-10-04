به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده با اشاره به اهمیت رفع تداخلات در تثبیت مالکیت قانونی بهره‌برداران اظهار کرد: در این نشست، هشت پلاک با مساحت قابل‌توجه که طی سال‌های گذشته دچار تعارض ناشی از اجرای هم‌زمان قوانین موازی میان منابع طبیعی و ثبت اسناد بودند، پس از انجام مراحل کارشناسی، تحلیل مستندات فنی، و بازدید‌های میدانی، در کمیسیون مطرح و تصویب نهایی شدند.

وی تأکید کرد: بررسی دقیق این پرونده‌ها در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل سازنده با دستگاه‌های متولی، به ویژه ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد، انجام گرفته است.

حسین زاده افزود: با تصویب این پلاک‌ها، مسیر برای صدور اسناد کشاورزی و تثبیت حقوق قانونی کشاورزان در سامانه‌های ثبتی فراهم شده و انتظار می‌رود با تداوم این روند، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های معارض در سطح استان تعیین‌تکلیف و ساماندهی شوند.