مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از بررسی و تصویب هشت پلاک از اراضی کشاورزی در سطح استان در جلسه اخیر کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده با اشاره به اهمیت رفع تداخلات در تثبیت مالکیت قانونی بهرهبرداران اظهار کرد: در این نشست، هشت پلاک با مساحت قابلتوجه که طی سالهای گذشته دچار تعارض ناشی از اجرای همزمان قوانین موازی میان منابع طبیعی و ثبت اسناد بودند، پس از انجام مراحل کارشناسی، تحلیل مستندات فنی، و بازدیدهای میدانی، در کمیسیون مطرح و تصویب نهایی شدند.
وی تأکید کرد: بررسی دقیق این پروندهها در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل سازنده با دستگاههای متولی، به ویژه ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد، انجام گرفته است.
حسین زاده افزود: با تصویب این پلاکها، مسیر برای صدور اسناد کشاورزی و تثبیت حقوق قانونی کشاورزان در سامانههای ثبتی فراهم شده و انتظار میرود با تداوم این روند، بخش قابلتوجهی از پروندههای معارض در سطح استان تعیینتکلیف و ساماندهی شوند.