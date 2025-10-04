در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران، چهار موضوع کلیدی شامل بررسی محدوده‌های هدف، اسکان مجدد ساکنان پهنه‌های پرخطر، پیشگیری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و ایجاد پایگاه داده مشترک را به‌عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجاه‌وهفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری امروز به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان ۲۱ دستگاه عضو برگزار شد.

عبدالر‌ضا گلپایگانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، اعلام کرد که این جلسه با هدف بررسی وضعیت موجود محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی در شهرهای کشور و ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات انجام‌شده برگزار شد.

از دیگر موضوعات مهم، اسکان مجدد ساکنان مناطق پرخطر از نظر مخاطرات طبیعی و انسانی بود تا ایمنی سکونت در این پهنه‌ها افزایش یابد و ریسک کاهش پیدا کند.

همچنین، پیشگیری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها از طریق اقدامات پیش‌نگرانه و هماهنگی میان دستگاه‌ها از اولویت‌های ستاد عنوان شد.

ایجاد پایگاه داده مشترک یا پنجره واحد نیز برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری مورد بحث قرار گرفت.

گلپایگانی تأکید کرد که ستاد ملی بازآفرینی شهری به‌عنوان نهادی راهبردی، مسئولیت هماهنگی و هدایت بین دستگاه‌ها را بر عهده دارد تا از دوباره‌کاری‌ها جلوگیری شده و همکاری‌های مشترک تقویت شود.

فرهنگ‌سازی برای ایجاد وحدت رویه و زبان مشترک بین دستگاه‌های اجرایی در زمینه محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری نیز از دیگر وظایف مهم ستاد محسوب می‌شود.

این جلسه با هدف تسریع در روند بازآفرینی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برگزار شد.