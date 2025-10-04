به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این پروژه با هدف کاهش مصرف انرژی فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های پاک در تأمین برق ادارات دولتی اجرا شده است.

این نیروگاه می‌تواند به طور متوسط سالانه چندین هزار مگاوات ساعت برق پاک تولید کند و نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست شهرستان ایفا کند.

این اقدام نوآورانه و سبز، نمادی از تعهد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف به حفظ محیط زیست و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و امید است که با اجرای چنین پروژه‌هایی، شهرستان خوسف به عنوان پیشگام در استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در منطقه شناخته شود.