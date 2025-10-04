پخش زنده
یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف توانست در جمع ۲۰ استارتاپ برتر جهان در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی قرار گیرد؛ افتخاری که نشاندهنده جایگاه نوآوری ایرانی در عرصه فناوریهای نوین است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ یک شرکت دانشبنیان مستقر در ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف، موفق شد در گزارش بینالمللی Oil & Gas Trend Report ۲۰۲۵ مؤسسه StartUs Insight بهعنوان یکی از ۲۰ استارتاپ برتر از میان حدود ۵۰۰/۸ استارتاپ جهانی انتخاب شود.
این شرکت که در حوزه هوش مصنوعی فعال است در این گزارش، بهعنوان شرکت نمونه در بهکارگیری تکنولوژیهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (Machine Learning) در صنایع مختلف معرفی شده است.
این انتخاب، نشاندهنده توانمندی این شرکت در توسعه راهکارهای دادهمحور و کاربردی در حوزههای پیچیده صنعتی است.
این شرکت دانشبنیان که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده، حوزههای متنوعی را پوشش میدهد و فعالیتهایش محدود به نفت و گاز نیست. این شرکت در چهار بخش اصلی؛ ورزش و سلامت، آب، انرژی و نفت و گاز فعالیت میکند و در حال حاضر در حال انجام پروژههای بزرگ مقیاس و کلیدی در حوزه مانیتورینگ و هوش مصنوعی در صنایع و کاربردهای مختلف است.
این شرکت با راهاندازی مرکز نوآوری همتا در ناحیه نوآوری شریف و انجام پروژههای ارزشمند در فناوریهای ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و سلامت توانسته است گام موثری در زمینه کاربردیسازی هوش مصنوعی در این حوزهها بردارد. این ساختار چندبخشی، رویکرد جامع دیتال را در استفاده از دادهکاوی و هوش مصنوعی برای حل چالشهای صنایع مختلف نشان میدهد.
این شرکت دانشبنیان با بیش از ۸۰ نفر نیروی متخصص در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست شریف مستقر بوده و اغلب متخصصانی که به صورت مستقیم یا در قالب هستههای فناور با این شرکت همکاری میکنند از فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف هستند.
همچنین در میان مؤسسین و مدیران ارشد دیتال چندین نفر از فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر دنیا از جمله دانشگاه استنفورد حضور دارند.
شایان ذکر است؛ قرار گرفتن در جمع ۲۰ استارتاپ منتخب StartUs Insight، نهتنها جایگاه این شرکت دانشبنیان را در عرصه جهانی تثبیت میکند، بلکه مسیر تازهای برای کشور در حوزه هوش مصنوعی در گسترش بازارهای بینالمللی، جذب سرمایه و توسعه همکاریهای فناورانه باز خواهد کرد.