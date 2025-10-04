به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیات والیبال سپاه فتح استان از برگزاری موفقیت‌آمیز مسابقات والیبال بانوان بسیج خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد ۱۰ تیم در قالب دو گروه پنج تیمی در رده سنی زیر ۲۳ سال به هم رقابت کردند.

مهدی عباسی با بیان اینکه تیم‌های باشگاه سیما و باشگاه شهریار به مرحله پایانی این مسابقات راه یافتند افزود: تیم باشگاه سیما توانست تیم باشگاه شهریار را شکست داده و قهرمان این دوره از مسابقات شود.

عباسی با بیان اینکه افراد برتر و تیم‌های منتخب این دوره از مسابقات برای حضور در مسابقات استانی معرفی می‌شوند، اضافه کرد: مسابقات والیبال بسیج آقایان روز‌های هفدهم و هجدهم مهرماه نیز برگزار می‌شود.