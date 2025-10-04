به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، «دستورالعمل نحوه ارائه خدمات مهندسی رشته‌های هفت‌گانه ساختمان»، در حاشیه نشست مشترک شورای مرکزی و رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در مشهد مقدس رونمایی شد.

این آیین با حضور لهون اسدی، مدیرکل دفتر خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی و امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.

در این مراسم، ضمن معرفی محتوای کتاب، بر اهمیت بازنگری و به‌روزرسانی خدمات مهندسی در جهت پاسخگویی به نیازهای نوین صنعت ساختمان تأکید شد.