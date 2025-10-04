به مناسبت هفته تهران، ۴۰ هیأت دیپلماتیک از کشور‌های مختلف از منطقه ۱۲، قلب تاریخی پایتخت ایران، بازدید کردند تا با میراث فرهنگی و تاریخی این بخش مهم آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب برنامه‌های هفته تهران، جمعی از ۴۰ هیأت دیپلماتیک کشور‌های مختلف، امروز فرصت یافتند تا از نقاط تاریخی و فرهنگی منطقه ۱۲ بازدید کنند.

در این بازدید، هیأت دیپلماتیک از موزه آبگینه، آتشگاه آدریان، موزه ارامنه و موزه کنیسه حییم بازدید کردند.

موزه آبگینه با مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد از ظروف شیشه‌ای و سفالین، گوشه‌ای از هنر و صنعت دستی ایران را به نمایش گذاشت. همچنین بازدید از آتشگاه آدریان، یادگاری از دوران ساسانی، و موزه ارامنه که نمادی از تنوع فرهنگی اقلیت‌های ایران است، اهمیت حفظ میراث تاریخی و فرهنگی را برای دیپلمات‌ها برجسته ساخت. موزه کنیسه حییم نیز با نمایش جلوه‌ای از تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران، تنوع فرهنگی پایتخت را به مهمانان معرفی کرد.

این برنامه فرصتی برای تبادل فرهنگی و معرفی تهران به عنوان شهری تاریخی و پویا در قلب ایران اسلامی بود. منطقه ۱۲ تهران سالانه نزدیک به یک میلیون گردشگر ایرانی و خارجی را جذب می‌کند و این بازدید به عنوان گامی مهم در معرفی بهتر فرهنگ و تاریخ پایتخت به جامعه جهانی محسوب می‌شود.