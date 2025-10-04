بازدید ۴۰ هیأت دیپلماتیک از منطقه تاریخی ۱۲ تهران به مناسبت هفته تهران
به مناسبت هفته تهران، ۴۰ هیأت دیپلماتیک از کشورهای مختلف از منطقه ۱۲، قلب تاریخی پایتخت ایران، بازدید کردند تا با میراث فرهنگی و تاریخی این بخش مهم آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در چارچوب برنامههای هفته تهران، جمعی از ۴۰ هیأت دیپلماتیک کشورهای مختلف، امروز فرصت یافتند تا از نقاط تاریخی و فرهنگی منطقه ۱۲ بازدید کنند.
در این بازدید، هیأت دیپلماتیک از موزه آبگینه، آتشگاه آدریان، موزه ارامنه و موزه کنیسه حییم بازدید کردند.
موزه آبگینه با مجموعهای منحصربهفرد از ظروف شیشهای و سفالین، گوشهای از هنر و صنعت دستی ایران را به نمایش گذاشت. همچنین بازدید از آتشگاه آدریان، یادگاری از دوران ساسانی، و موزه ارامنه که نمادی از تنوع فرهنگی اقلیتهای ایران است، اهمیت حفظ میراث تاریخی و فرهنگی را برای دیپلماتها برجسته ساخت. موزه کنیسه حییم نیز با نمایش جلوهای از تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران، تنوع فرهنگی پایتخت را به مهمانان معرفی کرد.
این برنامه فرصتی برای تبادل فرهنگی و معرفی تهران به عنوان شهری تاریخی و پویا در قلب ایران اسلامی بود. منطقه ۱۲ تهران سالانه نزدیک به یک میلیون گردشگر ایرانی و خارجی را جذب میکند و این بازدید به عنوان گامی مهم در معرفی بهتر فرهنگ و تاریخ پایتخت به جامعه جهانی محسوب میشود.