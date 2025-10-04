با تلاش محیط بانان دزپارت، ۳۶ قطعه کبک در این ماموریت از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محیط‌بانان شهرستان دزپارت با وجود همه سختی‌ها و چالش‌های محیطی و شرایط دشوار، همواره پای کار بوده و تلاش می‌کنند تا از محیط زیست این منطقه ارزشمند به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند.

ایثار و پایمردی این عزیزان در مقابله با شکار غیرمجاز، حفاظت از گونه‌های جانوری و نگهداری از منابع طبیعی، نمونه‌ای بارز از تعهد و مسئولیت‌پذیری آنها در حفظ سرمایه‌های طبیعی شهرستان دزپارت است.

تلاش‌های مستمر محیط‌بانان نقش مهمی در پایداری زیست‌بوم و ارتقاء کیفیت زندگی مردم منطقه دارد و جامعه بیش از پیش به حمایت و قدردانی از این حافظان محیط زیست نیازمند است.

در پایان این ماموریت و سختی‌های محیط بانان ۳۶ قطعه کبک در این ماموریت از شکارچیان کشف و ضبط شد.