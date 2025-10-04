پخش زنده
آیین جشن و زنگ غنچهها در آذربایجانغربی با شعار «برای کودکان، برای ایران» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین جشن و زنگ غنچهها همزمان با سراسر استان آذربایجانغربی، روز ۱۲ مهرماه با شعار «برای کودکان، برای ایران» برگزار شد.
این مراسم با حضور نوآموزان پیشدبستانی، مربیان، اولیا و مسئولان آموزش و پرورش در مدارس و مراکز پیشدبستانی استان اجرا شد.
صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در این آیین با تأکید بر اهمیت دوران ابتدایی در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش منسجم، باکیفیت و هدفمند باشد و پایه ابتدایی بهصورت اصولی هدایت شود، آینده تحصیلی دانشآموزان و پیشرفت جامعه در حوزههای مختلف تضمین خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه آموزش در دورههای کودکستان و پیشدبستانی افزود: آموزش مهارتهای پایه و تربیت صحیح در این دوران، بنیان رشد فکری و اجتماعی نسل آینده را شکل میدهد.
صمیمی نقش خانوادهها را در پرورش و تعلیم کودکان بسیار مهم دانست و گفت: خانوادهها نخستین و اثرگذارترین مربیان هستند و باید با آموزش مهارتهای زندگی، زمینهساز شکوفایی استعدادهای فرزندان خود باشند. کودکان عشق، امید، نشاط و انتقالدهنده فرهنگ به آیندهاند و جامعهای که به تربیت آنان اهمیت دهد، آیندهای روشنتر خواهد داشت.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان، برگزاری جشنها، مسابقات و برنامههای فرهنگی در شهرستانهای مختلف برای کودکان پیشدبستانی از جمله اقدامات آموزشی و پرورشی در راستای ایجاد نشاط، انگیزه و تقویت روحیه اجتماعی آنان است.