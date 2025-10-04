به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دکترسیدامید خلیل زاده درنشست خبری افزود:واکسیناسیون دام‌های استان علیه بیماری‌های مختلف دامی و انسانی باهدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، قابل انتقال بین انسان و دام، افزایش تولید پایدار وکاهش خسارات اقتصادی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی باداشتن ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین و۴میلیون رأس دام سبک درمجموع رتبه پنجم کشوری رابه خوداختصاص داده است گفت:دراین مدت ۶۵ هزارو۲۸۰ رأس دام و۳۲میلیون و۴۷۴هزارقطعه طیور درسطح استان کشتارکه ۲۳تن دام و۳تن طیوربه دلیل ببمار بودن ضبط و معدوم شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان باذکر اینکه درشش ماه سال‌جاری بیش از ۴۱۶ هزار رأس دام سنگین و سبک ازاستان خارج شده است افزود:دراین مدت ۸۶ هزار بازرسی ازمراکز پرورش دام سبک و سنگین انجام شده که ۱۴۷ واحد متخلف شناسایی وبه مراجع قضایی معرفی شده‌اند.