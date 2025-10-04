نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و ضرورت تلاش مبلغان برای زدودن یأس از جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و ضرورت تلاش مبلغان برای زدودن یأس از جامعه و حفظ نظام اسلامی تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود، نظام اسلامی را «حقیقتی» دانست که با شجاعت‌ها و شهادت‌های فراوان به دست آمده است و حفظ آن را امری ضروری خواند.

وی تصریح کرد: «حفظ این نظام تنها با صبر، اتحاد ملت و توکل به خداوند میسر خواهد شد. در این مسیر باید مردم را آگاه کنیم؛ باید به مردم بصیرت داد که در این مسیر استقامت داشته باشند، اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کنند و بدانند که عنایات الهی شامل حال ماست.»

وی با تأکید بر لزوم عدم غرور، متذکر شد: «بدون عنایت خدا کاری نمی‌توان انجام داد. اگر خواهان توجه و عنایات پروردگار هستیم، باید توجه خود را به خداوند بیشتر کرده و از معصیت دوری کنیم.»

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، کار‌های تبلیغی و نصیحت‌های دلسوزانه را مؤثر خواند و خواستار برنامه‌ریزی دقیق و منسجم سازمان‌های فرهنگی در این راستا شد.

در پایان این مراسم، امام جمعه یزد ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام نجیمی در طول دوران تصدی مسئولیت مدیرکلی تبلیغات اسلامی استان یزد، برای حجت الاسلام صداقت، مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان یزد، آرزوی توفیق و موفقیت کرد.