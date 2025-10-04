پخش زنده
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران با حضور ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی امروز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نمایشگاه که امروز با حضور معاون وزیر صمت افتتاح شد، آخرین دستاوردها و فناوریهای صنعت تاسیسات و صنایع وابسته، تولیدات داخلی، دستاوردهای صادرات، ارائه توانمندیهای شرکتهای ایرانی، بومی سازی صنایع مختلف با استفاده از جدیدترین پیشرفتهای روز به نمایش گذاشته شده است.
در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۳۰ نشان تجاری مطرح در حوزه تجهیزات سرمایشی و نمایندگانی از ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت دارند. همچنین بیش از ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند و آخرین دستاوردهای محصولات خود را ارائه میکنند.
این نمایشگاه در پنج بخش تولیدکنندگان تجهیزات سرمایشی و سردخانهای و تهویه شامل چیلر، سردخانه، برج خنک کننده و فن کویل، تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی شامل دیگ، مشعل، رادیاتور و پکیج، تولیدکنندگان تجهیزات تأسیسات شامل شیر آلات، لوله و اتصالات، پمپ و فیلتر رسوب زداها شیرهای برقی، تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی شامل تابلو برق، لوازم و تجهیزات کنترل ایمنی و تجهیزات جانبی و خدمات شامل عایق ها، مواد اولیه فلزی و غیر فلزی و انرژیهای نو برگزار شده است.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تا ۱۵ مهرماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقهمندان است.