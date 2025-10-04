یک باب مدرسه ۱۰ کلاسه استثنایی در نوشین شهر ارومیه بعد از بازسازی به دست خیران نیک اندیش با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی برای استفاده دانش آموزان دارای نیاز‌های ویژه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در آیین افتتاح این مدرسه با اشاره به این که مدارس استثنایی مولود انقلاب اسلامی هستند گفت: تقویت مهارت‌های شناختی و توانمندسازی روح و روان دانش آموزان دارای نیاز‌های ویژه و از سویی شناسایی استعداد‌های این دانش آموزان از جمله اهداف ساخت‌و توسعه این مدارس در استان است.

علی اکبر صمیمی با بیان این که ۶۱ باب مدرسه و مرکز توانبخشی در استان برای دانش آموزان دارای نیاز‌های ویژه ایجاد شده است افزود: در این مراکز ۸۰۳ معلم برای بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ دانش آموز دارای نیاز‌های ویژه مشغول تدریس و مهارت آموزی هستند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با اشاره به اهمیت افزایش مراکز توانبخشی معلولان و دانش آموزان دارای نیاز‌های ویژه گفت: از راه مولد سازی بخش خصوصی باید ایجاد و توسعه این مراکز فرهنگ سازی شود تا خیران برای ساخت مدرسه و خانه بهداشت اقدام کنند.