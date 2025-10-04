نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی گره‌گشای امور مردم است، گفت: سعه‌ صدر، روی خوش و پیگیری در پاسخگویی به مطالبات مردم باید سرلوحه کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار فرمانده و معاونان انتظامی کردستان که به مناسبت هفته فراجا انجام شد، شخصیت نیروی انتظامی را بر اساس آموزه‌های اسلامی، خدمتگزار جامعه توصیف کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی به امنیت پایدار کردستان اشاره و اضافه کرد: مسئوولان دستگاه های اجرایی، نظامی و انتظامی در جایی که امکان کارگشایی نیست، می‌توانند با مشاوره و راهنمایی، راهگشای مردم باشند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نیز در دیدار با مسوولان فرماندهی انتظامی استان، امنیت را مهمترین بستر توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دانست و گفت: این مهم در استان در سایه ایثار و فداکاری نیروهای مسلحی شکل گرفته که ضامن امنیت هستند

ماموستا رستمی استفاده از ظرفیتها و تلاش برای تقویت و شکوفایی آن را راهکار مهم عبور از جنگ اقتصادی و تحریمهای دشمن دانست

فرمانده انتظامی استان هم در این دیدار از کاهش شاخص‌های وقوع جرم و افزایش کشف جرائم در استان خبر داد.

سردار الهی با اشاره به فرهنگ بالای مردم کردستان، بیان کرد: در حوزه انتظامی، در نظم و امنیت اجتماعی دغدغه‌ای نداریم و مطالبات مردم کاملاً به حق است.

وی در ادامه از اجرای طرح امنیت محله‌محور خبر داد و گفت: در جایی که معضلات اجتماعی وجود دارد، با پای کار بودن مردم موفق به کنترل و کاهش این موانع می‌شویم.