به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دومین روز از هفته فراجا، سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا، ضمن تجلیل از ایثارگریهای آنان، دیدار با این عزیزان را توفیقی الهی و نعمتی بزرگ دانست.
در این دیدارها، یاد و خاطره شهید غلامرضا یوسفی که در سال ۱۳۷۲ در منطقه مارمیشو طی درگیری با عناصر گروهک تروریستی به فیض شهادت نائل شد، گرامی داشته شد. همچنین خانواده سرباز شهید پرویز ساداتی که در سال ۱۳۶۶ در گروهان نجف اشرف در درگیری با عناصر ضدانقلاب به شهادت رسید، مورد تکریم قرار گرفتند.
سردار جهانبخش در دیدار با خانواده شهید ساداتی، خدمت به شهدا را اوجب واجبات برشمرد و تصریح کرد: امروز امنیت، اقتدار و حتی نشاط جامعه مرهون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است.
در ادامه این برنامه، از استوار دوم جانباز جعفرصادق محمدنژاد که در هنگ مرزی ارومیه طی درگیری با اشرار به مقام جانبازی نائل آمده است نیز تجلیل شد.
فرمانده انتظامی استان با استناد به آیات قرآن، شهدا را عصارههای بهشتی و خانوادههای آنان را صاحبان اصلی این سرزمین خواند و اظهار داشت: شهدا گلهای معطر بهشتیاند و دیدار با خانوادههای آنان، نعمتی بزرگ و فرصتی الهی برای پاسداشت ارزشهای انقلاب و دفاع از امنیت کشور است.