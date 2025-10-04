معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع کشور باید سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه تحقیق و توسعه انجام دهند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ابراهیم شیخ در حاشیه افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران گفت: صنایع در حوزه‌های تحقیق توسعه تلاش می‌کنند، اما کافی نیست.

وی افزود: به خاطر محدودیت‌هایی که تحریم برای ما ایجاد کرده، روند انتقال فناوری با کندی مواجه است، اما ما صنعتگرای خوبی داریم که حیات خودشان را حفظ کرده و صنعت را توسعه می‌دهند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیر مکانیسم ماشه روی صنعت گفت: این اقدام می‌تواند در حوزه بانکی و انتقال منابع صادرکنندگان تاثیرگذار باشد.

شیخ گفت: در برخی از صنایع که کاربرد‌های دوجانبه یا چند جانبه دارند مکانیسم ماشه می‌تواند محدودیت‌هایی را برای انتقال فناوری وارداتی ایجاد کند و اثر مستقیم روی صنعت بگذارد.

وی با اشاره به صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات افزود: صنعتگرای ما در صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات اقدامات بسیار خوبی کردند و محصولات را به کشور‌های اروپایی و اسپانیا از طریق امارات و سایر کشور‌ها صادر کردند.

صادرات ۵۰ درصدی در صنایع سرمایشی و گرمایشی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات ما در این صنعت بیش از ۵۰ درصد در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته در حالی که واردات اجزا و قطعات ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه عمق داخلی‌سازی ما به کندی حرکت می‌کند، اما در عین حال استمرار دارد، گفت: امیدواریم که با تلاش‌های مهندسان جوان و نخبگان به موفقیت در داخلی سازی صنعت دست پیدا کنیم.

شیخ گفت: حدود ۵۰۰ شرکت در حوزه صنعت تهویه و صنایع مرتبط با آن داریم که در حوزه انتقال فناوری تلاش می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: صنعت تهویه و صنایع مرتبط با صنایع سرمایشی و گرمایشی از جمله صنایع پیچیده‌ای هستند که نیازمند پیشرفت در تکنولوژی‌ها و استفاده از دانش روز هستند.