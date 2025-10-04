به مناسبت دیدار تیمهای استقلال و چادرملو،
خدماترسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به هواداران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: بهمنظور تسهیل در رفتوآمد تماشاگران دیدار فوتبال بین تیمهای استقلال تهران و چادرملواردکان، این شرکت تمهیدات ویژهای در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،
بنا بر اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، ناوگان اتوبوسرانی تهران در روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، همزمان با برگزاری این مسابقه در ورزشگاه تختی، با بهرهگیری از اتوبوسهای مورد نیاز، وظیفه انتقال تماشاگران از محل ورزشگاه به میادین اصلی شهر را بر عهده خواهد داشت.
همچنین، عوامل اجرایی و نظارتی شرکت واحد در محل مستقر خواهند بود و خدماترسانی ناوگان تا جابهجایی کامل آخرین تماشاگر ادامه خواهد داشت.