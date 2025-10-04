به گزارشبنا بر اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، ناوگان اتوبوسرانی تهران در روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، هم‌زمان با برگزاری این مسابقه در ورزشگاه تختی، با بهره‌گیری از اتوبوس‌های مورد نیاز، وظیفه انتقال تماشاگران از محل ورزشگاه به میادین اصلی شهر را بر عهده خواهد داشت.