رئیسکل بانک مرکزی گفت: از امروز میزان تخصیص ارز برای واردات افزایش خواهد یافت. این تصمیم با هدف تأمین نیازهای ارزی بازرگانان و حمایت از جریان تأمین کالا در کشور اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا فرزین در نشست با فعالان اقتصادی و تجار با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات اقلام بیشتری از کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: هم اکنون تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه میشود و با برنامه ریزی انجام شده برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در خصوص عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته توجه جدی کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم نباید منجر به تورم شود. اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوکآور باشد و حتما آن را تدریجی و مدیریت شده انجام میدهیم تا آثار تورمی آنرا مدیریت کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نرخ ارز روی قیمت کالا مینشیند و آثار تورمی ایجاد میکند خاطرنشان کرد: در سال گذشته نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخهای ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملا روشن بود و بررسیها نشان داد که افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمتها شد؛ بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است.
فرزین با بیان اینکه هدف بانک مرکزی این است که در شرایط کنونی هر دو بازار را با هم کنترل کند، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: من به شما میگویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا میکند و با آرامش سیاسی، کاهش مییابد ولی اگر نرخ مرکز مبادله افزایش یابد حتما تورم را به شدت افزایش خواهد داد و قیمت کالاها هم متاثر از آن، افزایش مییابد.
بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان از روز شنبه ۱۲ مهر میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خُرد را افزایش میدهد.
در این برنامه، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، میتوانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهرهمند شوند. اسکناس مورد نیاز این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.