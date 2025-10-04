به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان گفت: ظهر امروز بر اثر تصادف موتور سیکلت با کامیون، متاسفانه راکب موتور سیکلت جان باخت.

سرهنگ روح الله شاکری افزود: این حادثه در کیلومتر ۴ محور قم - کاشان، خیابان سی متری اول سنگبری‌ها رخ داد و کامیون از صحنه متواری شد؛ لذا علت حادثه در دست بررسی می‌باشد.

وی افزود: به راکبین موتورسیکلت توصیه می‌شود حتما از کلاه ایمنی برای حفظ جان خود استفاده کنند و برای تردد در جاده‌ها از موتور سیکلت استفاده نکنند چرا که در کوچکترین برخورد دچار صدمه شدید می‌شوند.