فیلم‌های سینمایی «دختر برقی۲» و «شهر آرزوها» برای مخاطبان نابینا در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان توضیح‌دار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، گروه سوینا در سومین همکاری با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در سی و هفتمین دوره این رویداد، نسخه ویژه نابینایان دو فیلم این جشنواره را مناسب‌سازی کرد.

فیلم‌های سینمایی «دختر برقی۲» به‌کارگردانی حسین قناعت و «شهر آرزوها» ساخته محمد متین اوجانی با صدای عرفان ابراهیمی، بازیگر تئاتر و سینما توضیح‌دار شد.

بر این اساس «دختر برقی۲» دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح و «شهر آرزوها» سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح در پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان برای مخاطبان نابینا نمایش داده می‌شوند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزاری است.