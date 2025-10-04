پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالگرد طوفانالاقصی، نمایشگاه کاریکاتور «سمفونی جنایت» در موزه فلسطین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر کاریکاتور که با همراهی ۱۵ هنرمند حوزه هنر مقاومت، از جنایات صهیونیستها به تصویر کشیده شدهاند، به نمایش گذاشته میشود.
مازیار بیژنی، فاطمه تسلیمی، سجاد جعفری، فرشاد خسروی، محمدعلی رجبی، مهدی رسولی، محمد حسین ساسانی، سید محمد سالم، سید محمد جواد طاهری، فاطمه طیوب، پیمان علیشاهی، محسن فرجی، عباس گودرزی، مریم محبی و حسین نقیب هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش در میآید.
آئین افتتاحیه نمایشگاه «سمفونی جنایت»، روز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶، در موزه هنرهای معاصر فلسطین به نشانی میدان فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر، نبش خیابان بزرگمهر، شماره ۷۴ برگزار میشود. علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند از ۱۶ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۰ تا ۱۸ به جز روزهای پنجشنبه و روزهای تعطیل به این موزه مراجعه کنند.