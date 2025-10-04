دو مورد از طرح‌های بلند مرتبه سازی در مازندران که حدود ۴۰ طبقه است، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: دو مورد از طرح‌های بلند مرتبه سازی در استان که حدود ۴۰ طبقه است، در این جلسه به تصویب رسید و این طرح‌ها برای توسعه استان موثر است.

مهدی یونسی رستمی افزود: بررسی و تصویب طرح‌های مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت شهرستان‌های استان، بررسی صورتجلسه کارگروه زیربنایی در خصوص تقاضای تعیین کاربری زمینی و بررسی پیشنهادات کارگروه امور زیرزبنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در خصوص تعیین کاربری در خارج از محدوده شهر‌ها و روستا‌ها از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.

تدوین ضوابط جدید بلندمرتبه‌سازی در مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز در این جلسه گفت: ضوابط جدید بلندمرتبه‌سازی در استان با هدف مدیریت توسعه شهری و روستایی، حفظ منابع طبیعی و زیست‌محیطی، پیشگیری از ساخت‌وساز در مناطق پرخطر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تدوین شده است.

عبدالرضا کریم‌پور با بیان اینکه اجرای موفق ضوابط بلندمرتبه‌سازی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، محیط زیست و مدیریت بحران است، افزود: کمیته‌ای ویژه برای پایش، ارزیابی و بازنگری دوره‌ای مقررات تشکیل خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه این چارچوب تلفیقی از سیاست‌های تشویقی و محدودکننده است ادامه داد: مناطق دارای ظرفیت برای بلندمرتبه‌سازی از مناطق ممنوعه تفکیک شده و مزایا و چالش‌های توسعه ارتفاعی به صورت هدفمند مدیریت می‌شود.

کریم‌پور گفت: بر اساس ضوابط مصوب، اراضی با شیب بیش از ۱۵ درصد، پهنه‌های حفاظت‌شده زیست‌محیطی، مناطق در معرض خطر سیل، اراضی خارج از محدوده‌های مصوب شهری و روستایی، بافت‌های تاریخی و هویتی ارزشمند، محدوده‌های کوهپایه‌ای و کوهستانی، اطراف فرودگاه‌ها، مناطق امنیتی و نظامی و همچنین پهنه‌های حساس بالای۱۰ هکتار، در زمره مناطق ممنوعه یا دارای محدودیت شدید برای بلندمرتبه‌سازی قرار گرفته‌اند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد: