پخش زنده
امروز: -
دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: داوری آثار جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به صورت همزمان با نمایش آثار انجام میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حامد جعفری در ارتباط زنده با خبر ۲۱ شبکه اول سیما افزود: «داوری آثار همزمان با جشنواره آغاز میشود و ظرف مدت چهار روز مورد بازبینی هم داوران داخلی و خارجی کودک و نوجوان، مورد داوری قرار میگیرد. ضمن اینکه، فیلمها علاوه بر شهر اصفهان، در هجده مرکز استان دیگر هم به نمایش در میآید.»
دبیر جشنواره با تأکید بر اهمیت جهانی این رویداد گفت: «باتوجه به این که این جشنواره، اولین رویداد بینالمللی بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه بوده، حدود ۲۰ کشور در آن شرکت کردهاند.»
جعفری افزود: «برخی از داوران و فیلمسازان از اروپا، آمریکای جنوبی و آسیای شرقی در جشنواره حضور دارند.»
او در ادامه گفت: «امسال در جشنواره فیلم کودک اصفهان، ۲۹۳ اثر به بخش ملی رسید که از میان آنها، هشت فیلم بلند سینمایی برای بخش مسابقه فیلمهای بلند داستانی، نوزده فیلم برای بخش فیلمهای کوتاه و یازده فیلم انیمیشن برای بخش فیلمهای پویانمایی و انیمیشن انتخاب شدند.»
جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان هرساله با هدف حمایت از تولیدات سینمایی ویژه کودکان و نوجوانان و معرفی آثار برتر در اصفهان برگزار میشود و بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی کشور شناخته میشود.
این جشنواره، شب گذشته در تالار اجلاس اصفهان گشایش یافت.