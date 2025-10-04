مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از واگذاری دبیرخانه جشنواره داستان نویسی ترکی رضوی به این استان خبر داد و گفت: این جشنواره ملی در نیمه دوم امسال در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛جعفر محمدی با اشاره به شروع فرآیند بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایران امام رضا (ع)» در استان ها، افزود: پس از چند سال وقفه در برگزاری جشنواره داستان نویسی به زبان ترکی به میزبانی زنجان، این استان دوباره متولی برگزاری این جشنواره شده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌ها این جشنواره در نیمه دوم امسال برگزار می‌شود گفت: چهارمین جشنواره ملی داستان نویسی رضوی به زبان ترکی (اشراق شمس) سال ۱۴۰۰ با ارسال ۲۲۳ اثر برگزار شد.

محمدی افزود:‌برگزاری برنامه های جشنواره رضوی از سال ۱۳۸۶ در استان زنجان شروع شد که در آن مقطع زنجان میزبان همایش علمی پژوهشی جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی بود که استقبال خوبی هم از آن شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به اهداف این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ و هنر دینی، افزایش دانش و آگاهی، تقویت روحیه معنوی و ارتقای سطح کیفی مشاعره از مهمترین اهداف این جشنواره است.

پوستر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) مرداد ماه امسال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.