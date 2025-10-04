مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشورمان با قهرمانی تیم مازندران الف به پایان رسید.

مازندران الف، قهرمان مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشورمان با قهرمانی تیم مازندران الف به پایان رسید.

در دیدار نهایی سیزدهمین دوره مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشور، تیم مازندران الف با نتیجه ۳۴ _ ۳۳ ستارگان شیلات را شکست داد و قهرمان شد.

تیم‌های رعدپدافند یزد و شهرداری زهک به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

سیزدهمین دوره مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشور _ انتخابی بازی‌های آسیایی سانیای چین، گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۲۷ تیم به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری شهرستان سبزوار برگزار شد.