مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شهریور ۱۴۰۴، بیش از یک ملیون و ۹۷۲ هزار و ۷۹۶ تردد بین استانی وسایل نقلیه در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو گفت: متوسط تردد بین استانی روزانه در شهریور ماه سال جاری، ۶۳,۶۳۹ وسیله ‌نقلیه در روز بوده که بیشینه مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ و معادل ۷۷.۶۶۷ وسیله نقلیه بوده است.

پیمانجو افزود: در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد از خودروهایی که در استان تردد داشته اند کمتر از یک روز در استان مانده اند و بیانگر این است که فقط بصورت عبوری از استان تردد داشته اند.

بر اساس داده های سامانه های پلاک خوان، سهم تردد وسایل نقلیه غیر بومی در استان در شهریور ماه نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته و همچنین بعد از پلاکهای استان کهگیلویه وبویراحمد، پلاکهای استان فارس،خوزستان و بوشهر بیشترین میزان تردد را در سطح جاده های استان داشته اند. بر اساس داده های مذکور پلاک های استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین مقصد سفر را در استانهای فارس، خوزستان و اصفهان داشته اند.

وی افزود: محورهایی که دارای بیشترین تردد در شهریور ۱۴۰۴ در استان بوده اند، به ترتیب محورهای: پاتاوه-یاسوج ، بابامیدان –گچساران ، یاسوج-پاتاوه، یاسوج-بابامیدان و بابامیدان-یاسوج است.

پیمانجو از کاربران جاده ای درخواست نمود: سامانه جامع اطلاع رسانی جاده های کشور ۱۴۱ به همراه اپلیکیشن ویژه تلفن های همراه نسخه اندروید پل ارتباطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد با هموطنان عزیز است؛ به نحوی که می‌توانند نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارند تا در اولین فرصت نسبت به پاسخگویی اقدام شود و همچنین با مراجعه به سایت www,۱۴۱.ir میتوان آخرین تصاویر دوربینهای نظارت تصویر جاده ای را جهت اطلاع از وضعیت جاده ها مشاهده نمود.