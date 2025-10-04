در سی و یکمین بسته اصفهان جوان،موضوع قوانین جوانی جمعیت ویژه شاغلان ،کارت امید مادر و زمین جوانی جمعیت بررسی شده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت ازخانواده مجلس شورای اسلامی،مطابق باقانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت،هرکدام از کارمندانی که فرزندسوم تاپنجم آن‌ها به دنیا بیاید،یک سال افزایش سنوات دریافت می‌کنند.

امیرحسین بانکی پور افزود:طبق ماده ۱۷ قانون،سن بازنشستگی خانم‌هایی که فرزنددار می‌شوند،به ازای هر فرزند یک سال کاهش پیدا می کند. بنابراین خانم‌هایی که شرایط این ماده قانونی را دارند،می‌تواننددرخواست بدهندوزودتر بازنشسته شوند.حداقل سن ۴۰ سال وحداقل ۲۰ سال کارهم شرط است.

بررسی گلایه مندی خانواده های مشمول زمین جوانی جمعیت

استانداراصفهان برضرورت حمایت همه دستگاه‌هاازخانواده‌های چندفرزندی که زمین جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند، امابه عللی حذف شده‌اندتأکیدوابراز امیدواری

کردباهمکاری همه نهادها، گام‌های موثری برای رفع مشکلات برداشته شود.

مهدی جمالی نژادافزود:قطعه زمینی در شاهین شهربرای تخصیص زمین جوانی جمعیت الحاق شده است.

بررسی مباحث جمعیتی درشورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:درموضوع جمعیت خلأ نظریه پردازی،گفتمان سازی،ترویج وفرهنگ سازی داریم که کار استادان دانشگاه و حوزه و دیگر موضوع مهم حمایت از مادران است. وی اضافه کرد: اخیرامصوبه ایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد ،طبق این مصوبه،مادران بارداری که از اول فروردین سال آینده (۱۴۰۵) فرزند خود را به دنیا بیاورند مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود،این کارت برای خرید کالا به‌مدت ۲۴ ماه، ماهانه دو میلیون تومان شارژ می‌شود.