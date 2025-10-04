به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا رفیعی پور در سفر به گرمسار به واکسیناسیون دام و طیور در کشور اشاره کرد و افزود: ۱۱ میلیارد دوز واکسن در بخش طیور و ۳۵۰ هزار دوز واکسن در بخش دام مصرف شده است و این حجم از واکسیناسیون نشان دهنده اقدامات مناسب کشور برای ایمن سازی صنعت دام و طیور و وجود امنیت غذایی است.

رفیعی پور در ادامه گفت:در کشور‌های همسایه در بازه‌های زمانی مختلف بیماری‌هایی در حوزه دام و طیور وجود دارد ولی در ایران این اپیدمی ها رخ نداده است .