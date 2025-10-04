معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : موسسه‌های مطبوعاتی و رسانه‌هایی که به موضوع کتاب پرداخته‌اند یا خود ناشر کتاب‌های مختلف بوده‌اند در جشنواره کتاب و رسانه مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی افزود : برخی موسسه ها و خبرگزاری ها مثلا اطلاعات،همشهری ، جام جم و ...ناشر کتاب هم هستند این موضوع باعث شده است که بخش معرفی کتاب را هم جدی تر بگیرند و خود معرف و مبلغ کتاب باشند .

آقای محمدرضا نوروزپور افزود : این موضوع تعاملی متقابل میان رسانه‌های نوین و کتاب این رسانه دیرین ایجاد می کند و گامی در جهت هم افزایی است.

جشنواره کتاب و رسانه آبان ماه همزمان با هفته کتاب برگزار می شود .

آخرین خبر از این جشنواره ، انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری متشکل از «عباس اسدی، محمدرضا اسدزاده ، نیلوفر زندیان، حمیدرضا ابک، حمیدرضا مدقق، علیرضا بهرامی، محسن حدادی، سیدمحمد طباطبایی، نیکنام حسینی پور، محمد آسیابانی و مرتضی بریری» بود که در مرداد ماه این افراد انتخاب شدند .