به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در فراخوان این جایزه آمده است: «بیستمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، همچون دوره‌های گذشته، در سه بخشِ اصلی «کتاب سال»، «ویژه» (شاعران بدون کتاب شعر) و «تجلیل» (یک عمر فعالیت شعری)، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعّال رسانه‌ برگزار می‌شود. در این دوره نیز بخش جنبیِ «پژوهش درباره شعر» که از سال گذشته به جایزه اضافه شده، همچنان برقرار است؛ این دوره با موضوعِ: «شعر فارسی در آسیای میانه».

این رویدادِ بین‌المللی ادبی که تمامی فارسی‌زبانان جهان را شامل می‌شود، در برخی از دوره‌های پیشین خود، مشارکت و برگزیده شدنِ شاعرانی از افغانستان و تاجیکستان را شاهد بوده است.

حال دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، به دبیری علیرضا بهرامی، از شاعران مایل به شرکت در بخش ویژه بیستمین دوره این رویداد سالیانه که برای افزایش شناخت عمومی و پیوندِ میان شاعرانِ جغرافیاهای مختلف و نیز استعدادهای شعری برگزار می‌شود، از آن دسته از شاعرانی که در هر سنّی، تاکنون مجموعه شعر در ایران منتشر نکرده‌اند، دعوت کرده که آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق سامانه «واشه» و نه نسخه پرینت‌شده – برای شرکت در این رقابت بفرستند:

- شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب مجموعه شعر در ایران منتشر کرده یا در نوبت نشر داشته باشند.

- شرکتِ علاقه‌مندانی که قبلا کتابی غیر از «مجموعه شعر» در ایران منتشر کرده‌اند، یا در دست انتشار دارند، در این بخش، منعی ندارد.

- مجموعه شعرها باید به زبان و خط فارسی باشد.

- تعداد شعرها دست‌کم بین ‌۴۰ تا۵۰ قطعه بوده، یا تعداد صفحه‌های مجموعه شعرها دست‌کم بین ۸۰ تا۱۰۰ صفحه باشد.

- شعرها همگی در قالب یک فایل وُرد (قلم بی‌میترا ۱۲) باشد. از فرستادن اثر در قالب فایل پی‌دی‌اف یا پرینت کاغذی از طریق پُست، پرهیز شود.

- در این بخش از جایزه شعر خبرنگاران، تنها آثاری در گردونه رقابت قرار داده می‌شوند که کلیه ویژگی‌های بالا را رعایت کرده باشند.

- حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور، با هر ملّیّتی، آزاد است.

- گزیده آثار برگزیدگان این بخش، در کتابِ سالیانه این جایزه، منتشر خواهد شد و در صورت تمایل ناشران برای انتشار آثار برگزیدگان این بخش به‌صورت مجزّا، دبیرخانه جایزه با ایشان همکاری محتوایی خواهد داشت.

در این بخش، علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ برای شرکت‌کنندگان ایرانی و ۳۰ آبان ۱۴۰۴ برای شرکت‌کنندگان غیر ایرانی، فرصت دارند که فایل وُرد شعرهای خود را در نشانی پنل جشنواره در سامانه «واشه» (سامانه مدیریت جشنواره‌ها و رویدادهای ایران - سمجرا)، پس از ثبت‌نام در همان‌جا، به‌صورت الکترونیکی بارگذاری کنند.

دبیرخانه بیستمین دوره از جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران، همچنین از شاعران و ناشرانی که در سال ۱۴۰۳ مجموعه شعر منتشر کرده‌اند، دعوت کرده است تا با توجه به این شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:

- کتاب حتماً در سال ۱۴۰۳ منتشر و در شناسنامه آن درج شده باشد.

- چاپ اوّل و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.

- برگزیده‌ اشعار یا مجموعه گروهی نباشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش نیز باید فایل پی‌دی‌اف اثر خود را تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از طریقی که در بالا شرح داده شد (بارگذاری فایل پی‌دی‌اف کتاب در سایت «واشه»، سامانه مدیریت جشنواره‌ها و رویدادهای ایران - سمجرا) به دست دبیرخانه جایزه برسانند.

در ادامه از نامزدهای نهایی جایزه درخواست خواهد شد که نسخه کاغذی کتاب را برای دبیرخانه بفرستند.

همچنین کسانی که به هر دلیل تمایل دارند نسخه کاغذی کتاب را به جای فایل پی‌دی‌اف بفرستند، از طریق نشانی: تهران، صندوق پستی۱۳۳۵۵۱۸۷، دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران، می‌توانند اقدام کنند.

بخش پژوهش درباره شعر:

علاقه‌مندان به شرکت در بخش «پژوهش درباره شعر» در این دوره از جایزه شعر کتاب سال ایران به انتخاب «خبرنگاران» با موضوعِ کلّیِ «شعر فارسی در آسیای میانه»، بدون هیچ‌گونه محدودیت در زمان انتشار اثر، کتاب پژوهشی یا مقاله‌های پژوهشی و مطبوعاتی خود را به ۲ روشِ یادشده (بارگذاری نسخه پی‌دی‌اف کتاب یا مقاله در سامانه یا فرستادن نسخه کاغذی کتاب از طریق صندوق پستی) می‌توانند اقدام کنند.

در نوزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، کتاب «دو ماه و دوازده روز تنهایی» اثر «امیرعلی سلیمانی» به‌عنوان کتاب شعر سال ۱۴۰۲ انتخاب و از یک عمر فعالیت شعری «محمد ذکایی (هومن)» تجلیل شد.»