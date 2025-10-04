مربی تیم استقلال گفت: دیدار مقابل چادرملو یکی از بازی‌های دشوار آبی‌ها در لیگ امسال خواهد بود، اما بازیکنان با انگیزه بالا و روحیه جبران‌طلبی به میدان می‌روند تا به مسیر پیروزی بازگردند.

حیدری: مقابل چادرملو کار سختی داریم، اما برای جبران آماده‌ایم

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خسرو حیدری در نشست خبری پیش از دیدار استقلال و چادرملو در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، گفت: چادرملو نشان داده تیمی جنگنده و سخت‌کوش است و هنوز طعم شکست را نچشیده است؛ بنابراین می‌دانیم بازی آسانی در پیش نداریم.

وی ادامه داد: با این حال، ما استقلال هستیم و انگیزه زیادی داریم تا نتایج هفته‌های گذشته را جبران کنیم. این بازی برای هر دو تیم دشوار است و امیدوارم شاهد دیداری جذاب و باکیفیت باشیم. خوشبختانه همه بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و هیچ مصدوم یا محرومی نداریم.

مربی استقلال درباره نقش خود در کادر فنی، گفت: وظایفم در تیم مشخص است و به‌دلیل سابقه همکاری با ساپینتو، با سبک کاری او آشنایی کامل دارم. هدفم مقایسه با دیگران نیست، اما بازیکنان به من احترام می‌گذارند و می‌دانم برای رسیدن به موفقیت باید از چه ابزار‌هایی استفاده کنیم. تلاش می‌کنیم مشکلات داخلی را در فضای آرام و درون‌تیمی حل کنیم.

حیدری با اشاره به رفتار حرفه‌ای ساپینتو، افزود: ساپینتو حتی پس از شکست سنگین مقابل الوصل، هرگز بازیکنانش را مقصر ندانست و از آنها حمایت کرد. این رفتار حرفه‌ای و حمایتی الگویی برای همه ماست.

او ادامه داد: بازیکنان استقلال باید قدر حضور ساپینتو را بدانند و با انگیزه بیشتری تمرین کنند، زیرا از تیمی مثل استقلال همیشه انتظار قهرمانی وجود دارد. ما هم از نتایج اخیر ناراحتیم و بیشتر از همه از این شرایط رنج می‌بریم. در چند بازی فرصت‌های خوبی داشتیم، اما به دلیل نبود تمرکز، آنها را از دست دادیم.

مربی استقلال با اشاره به مشکلات زیرساختی، گفت: نبود ورزشگاه آزادی ضربه بزرگی برای استقلال و پرسپولیس بوده است. جو پرهیجان آزادی همیشه نقطه قوت ما بوده و تیم‌های حریف از آن واهمه داشتند. متأسفانه هنوز زمان بازگشایی این ورزشگاه مشخص نیست و باید فدراسیون پاسخگو باشد. از سوی دیگر، کیفیت چمن ورزشگاه تختی نیز مناسب نیست.

حیدری افزود: بازیکنان استقلال با انگیزه بالا به‌دنبال جبران هستند و هیچ‌گونه کم‌کاری در تیم وجود ندارد. ما بازیکنانی داریم که می‌توانند در لحظات حساس تعیین‌کننده باشند. اگر شرایط لازم فراهم شود، مطمئناً استقلال می‌تواند به نتایج قابل قبول و جایگاه واقعی خود بازگردد.