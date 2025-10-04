رئیس‌جمهور ترکیه، پاسخ حماس به طرح ترامپ برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه را سازنده خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با تاکید بر ادامه تلاش‌های آنکارا برای دستیابی به راه حل دو دولتی برای مسئله فلسطین، پاسخ حماس به طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه را سازنده خواند.

اردوغان با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود درباره پاسخ گروه حماس به طرح ترامپ درباره غزه نوشت: پاسخ حماس به طرح برقراری آتش‌بس در غزه، گامی سازنده و مهم در راستای تحقق صلح پایدار است.

رئیس‌جمهور ترکیه تصریح کرد: به عنوان ترکیه، ما با تمام امکانات خود تلاش خواهیم کرد تا مذاکرات به نتیجه‌ای مطلوب برای فلسطین منجر شود و راه‌حل دو دولتی به اجرا درآید.

اردوغان در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کرد و گفت: تمام گام‌ها برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه و تحقق صلح پایدار باید بدون تاخیر برداشته شود، این نسل‌کشی باید متوقف شود.

سخنگوی دولت ترکیه: پاسخ حماس به طرح رییس جمهور آمریکا صلح محور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، عمر چلیک در رابطه با طرح دونالد ترامپ رییس جمهور ترکیه برای حل مسالۀ غزه طی پیامی که شبکۀ اجتماعی خود منتشر کرد نوشت: پاسخ حماس به طرح اعلام شده از سوی رئیس جمهور ترامپ شامل رویکردی سازنده با تمرکز بر صلح واقعی، برابری و عدالت است، حماس رویکردی جامع برای دستیابی به آتش‌بس و صلح، از تبادل زندانیان گرفته تا پایان کامل اشغال و لزوم اداره فلسطین از سوی فلسطینی‌ها ارائه کرده است.

چلیک در ادامه می نویسد: قوانین و سازوکارهای پیشنهادی که با حمایت جهان عرب، اسلام و بین‌الملل تدوین شده‌اند، به روشنی تشریح شده‌اند.

پیام رئیس جمهور آمریکا، ترامپ که این وضعیت نوظهور را رویکردی مثبت به "صلح" می‌داند، می‌تواند زمینه جدیدی را برای دستیابی به آتش‌بس و آغاز کمک‌های بشردوستانه در مرحله اول فراهم کند و این اراده جامع که از سوی حماس ابراز شده است، نیازمند حمایت بین‌المللی است.

برای دستیابی به این هدف، اسرائیل باید فوراً حملات خود را متوقف کند، آتش‌بس برقرار کند و دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به غزه را تضمین کند.

وی در پایان می نویسد: چارچوب واقعی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ما از روز اول، از برقراری آتش‌بس تا تأسیس یک کشور مستقل فلسطین، ترسیم کرده است، روشن‌ترین نقشه راه برای تبدیل این راه‌حل به یک صلح پایدار است.