رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم ایجاد مسیر ویژه تردد خودرو‌های امدادی به ویژه آمبولانس‌ها در کلانشهر اهواز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به وضعیت ترافیک در محدوده بیمارستان‌های اهواز اظهار کرد: عوامل زیادی در رسیدن به موقع نیرو‌های اورژانس به محل حادثه تاثیر دارند که یکی از این موارد، ترافیک در مسیر‌های عبور آمبولانس‌ها است.

وی افزود: متاسفانه در شهر‌ها به ویژه در کلان‌شهر‌ها مسیر خط ویژه برای تردد خودرو‌های امدادی وجود ندارد و به همین دلیل گاهی به دلیل ترافیک، مسیر دسترسی بیمار به خدمات را دور می‌کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: همچنین در محیط اطراف بیمارستان‌ها شرایط ترافیکی و ازدحام خودرو‌های شخصی، زیاد و دسترسی بیمار به خدمات سخت‌تر می‌شود.

احمدی بلوطکی تصریح کرد: ایجاد مسیر ویژه تردد خودرو‌های امدادی به ویژه آمبولانس‌ها ضروری است و این موضوع بار‌ها در شورای ترافیک استان خوزستان مطرح و پیگیری شده است.

وی افزود: همچنین نیرو‌های پلیس راهور باید اطراف بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های اصلی شهر‌ها مستقر باشند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در حال حاضر میانگین رسیدن آمبولانس به محل حادثه، در پایگاه‌های جاده‌ای حدود ۱۵ دقیقه و در پایگاه‌های شهری ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است در حالی که زمان استاندارد رسیدن آمبولانس به محل حادثه در پایگاه‌های جاده‌ای ۱۲ دقیقه و در پایگاه‌های شهری ۵ تا ۸ دقیقه است.