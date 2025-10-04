فرمانده انتظامی کهگیلویه از دستگیری سارق و کشف ۲۴ فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان کهگیلویه ، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش ماموران و با اقدامات پلیسی و گشت زنی نامحسوس سارق حرفه ای شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیس و مواجهه با مستندات و ادله مربوطه به ۲۴ فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی ، کابل برق اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و روانه زندان شد.