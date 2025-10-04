پخش زنده
نتایج مسابقات اسکواش، جودو و پارادو میدانی خوزستان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات اسکواش به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره سالروز شکست حصر آبادان در شهر آبادان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ۲۵ ورزشکار از خوزستان در دو رده سنی کمتر از ۱۷ سال و رده سنی بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند.
در رده سنی بزرگسالان، امیرحسین رضازاده اول شد، پرهام اشتری در دوم ایستاد و یاشار محمدیان و مهرشاد اسکندرینیا مشترکا سوم شدند. مقام اول جدولپلیت به محمد آقامردی رسید.
در رده سنی کمتر از ۱۷ سال نیز محمدرضا شیرانی و کوروش خسروی به ترتیب اول و دوم شدند و مهرشاد اسکندرینیا و دانیال عبیدی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند. در این ماده و در جدول پلیت، آریا محرابی اول شد.
اندیمشک قهرمان مسابقات استعدادهای برتر جودو خوزستان شد
مسابقات قهرمانی استعدادهای برتر جودو خوزستان در رده نونهالان در مجموعه ورزشی کلوپ واحدی اهواز برگزار شد. در این رقابتها بیش از ۳۰ جودوکار از شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، شوشتر و بندر امام حضور داشتند.
در پایان نیز در وزن ۳۸ کیلوگرم علیاصغر بختیاریمهر (اندیمشک)، در وزن ۴۲ کیلوگرم شایان بیرانوند (اندیمشک)، در وزن ۴۶ کیلوگرم رضا حسنزاده (اهواز)، در وزن ۵۰ کیلوگرم مانیاد قلاوند (اندیمشک)، در وزن ۵۵ کیلوگرم محمدطه حشمتی (بندر امام)، در وزن ۶۰ کیلوگرم شایان رحمتی (اندیمشک)، در وزن ۷۳ کیلوگرم امیرحسین شاعیدی (دزفول)، در وزن ۸۱- کیلوگرم محمدجواد پیمانیفرد (دزفول) و در وزن ۸۱ + کیلوگرم امیرعلی زنگنه (شوشتر) به مقام قهرمانی رسیدند
در مجموع امتیازات تیمی نیز اندیمشک عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم دزفول نایبقهرمان شد و شوشتر در جایگاه سوم ایستاد.
نفرات برتر این رقابتها آبانماه به مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی به میزبانی استان مازندران اعزام خواهند شد.
پایان مسابقات پارادوومیدانی خوزستان
مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی خوزستان گرامیداشت شکست حصر آبادان و هفته دفاع مقدس با حضور ورزشکارانی از سراسر استان خوزستان برگزار شذ.
در پایان این رقابتها در هر دو بخش آقایان و بانوان تیم اهواز قهرمان شد.