معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیران کل استان‌ها خواست، مساجد و آموزش و پرورش سهم تعیین شده برای تربیت حافظان قرآن در هر استان را براساس جدول پیش بینی شده و اعلامی، محقق سازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت تفکر و تدبر در قرآن کریم، حفظ آیات نورانی قرآن را زمینه ساز درک و فهم بهتر این کتاب آسمانی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با اشاره به گسترش فعالیت‌ها و آموزش‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن را امکان‌پذیر دانست و گفت: باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استانی، با برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند و عزم جدی برای تربیت حافظان جز و کل قرآن تلاش کنیم.

وی همچنین از مدیران کل استان‌ها که وظیفه ارتقا فرهنگ عمومی را بر عهده دارند، خواست تا در برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی قرآن، با استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآنی دارای مجوز و مشارکت مردم، مساجد و آموزش و پرورش سهم تعیین شده برای تربیت حافظان قرآن در هر استان را براساس جدول پیش بینی شده و اعلامی محقق سازند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در اهمیت حفظ قرآن، به نقل از ایشان گفت: «یکی از چیز‌هایی که می‌تواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است.»