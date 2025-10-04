به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع دارو غیر مجاز توسط فردی سودجو در یک واحد صنفی در سطح شهرستان کهگیلویه ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر برای پی گیری موضوع وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی پس از شناسایی این واحد صنفی متخلف در بازرسی از آن ۳ هزار ۵۶۰ عدد قرص و داروی غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.