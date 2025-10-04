به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان شامگاه جمعه ۱۱ مهر به پایان رسید که تیم فولاد نوین ایذه در خانه با نتیجه ۳ بر یک مغلوب وحدت چمران ماهشهر شد و این نتیجه تیم ماهشهری را به صدر جدول رساند.

در دیگر بازی این هفته نیز در رامهرمز، تیم قدس ماهشهر موفق شد ۲ بر یک تیم بهمئی رامهرمز را شکست داد و با این سه امتیاز بیرون از خانه به رتبه هشتم جدول صعود کرد.

در صیدون هم تیم ستارگان این شهر رودرروی عقاب هندیجان قرار گرفت و با یک گل بازی را واگذار کرد. عقاب با این پیروزی ۶ امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر از وحدت چمران به رده دوم جدول رسید.

در دیگر دیدار‌های هفته دوم، استقلال جوان سوسنگرد توانست ۲ بر یک قرمزپوشان هفتکل را از پیش رو بردارد.

در ادامه مسابقات، عمران نیرو اندیمشک در ورزشگاه شهید سروندیان توانست مقابل آبی پوشان شوشتر با با حساب ۲ بر یک به برتری برسد. همچنین پیروز ماهشهر در خانه برابر تیم آبی پوشان حمیدیه با حساب ۲ بر صفر مغلوب شد و دومین شکست خود را تجربه کرد تا همچنان در قعر جدول باشد.

در هفته دوم، تیم قرمزپوشان ویس استراحت داشت.