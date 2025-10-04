به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این حادثه شهر امروز شنبه در یک کارخانۀ مواد شیمیایی در منطقه دیلوواسی از توابع استان کجاعلی روی داد و در پی آن تعداد زیادی خودروی آتشنشانی، آمبولانس و گروه های امداد به محل اعزام شدند.

در این حادثه دو کارگر کارخانه هنگام انجام کارهای تعمیر و سرویس در این منطقۀ صنعتی جان خود را از دست دادند.

الهام آکتاش استاندار کجاعلی در رابطه با این سانحه با بیان اینکه آتش‌سوزی در کارخانه رخ نداده است، از کشته شده دو کارگر بر اثر انفجاری که هنوز از علت آن اطلاعی در دست نیست خبر داد و گفت این حادثه هیچ مجروحی نداشته است.