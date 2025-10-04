پخش زنده
امسال ۱۵ تیم از شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری در المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری به رقابت میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری در شهرکرد گفت: این المپیاد هرساله در رشتههای مختلف ورزشی در سطح شهرداریهای استان مختص فرزندان و کارکنان شهرداریهای استان برگزار میشود.
مصطفی جعفری افزود: امسال ۱۵ تیم از شهرداری استان از جمله هفشجان، شهرکرد، لردگان، بروجن، فرادنبه، هارونی، باباحیدر، گوجان، شهرکیان، سامان، بن، مالخلیفه، یانچشمه، فرخشهر و سورشجان در المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری حضور دارند.
وی با بیان اینکه شرکت کنندکان در ۲۰ رشته ورزشی با هم به رقابت میپردازند، گفت: در بخش آقایان ۹ رشته ورزشی، در بخش بانوان هفت رشته ورزشی و در بخش فرزندان کارکنان شهرداری چهار رشته ورزشی برای رقابت تعیین شده است.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد افزود: فوتبال، والیبال، والیبال ساحلی، شطرنج، تنیسرویمیز، آمادگی جسمانی، دومیدانی، شنا، دارت، داژبال و بدمینتون از رشتههای ورزشی این المپیاد فرهنگی ورزشی هستند.
وی اظهار کرد: این المپیاد در دور اول بهصورت استانی برگزار میشود که تیمهای برتر به مسابقات کشوری اعزام میشوند.