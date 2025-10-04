پخش زنده
دوره آموزشی هلال احمر ضمن خدمت منطقهای کاربری و نگهداری GPS خودروهای امدادی به میزبانی استان فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان فارس گفت: دوره آموزشی منطقهای کاربری و نگهداری GPS خودروهای امدادی به میزبانی این جمعیت و با حضور نمایندگان هفت استان کشور در شیراز برگزار شد.
حسین درویشی افزود: این دوره آموزشیِ ضمن خدمتِ منطقهایِ کاربری و نگهداری GPS خودروهای امدادی به مدت ۱۶ ساعت از نهم تا دهم مهر در شیراز برگزار شد.
او افزود: ۲۲ نفر از کارکنان جمعیت هلالاحمر استانهای اصفهان، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، مرکز مستقل کیش و سازمان امداد و نجات در این دوره حضور داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره افزایش سطح آمادگی امدادی و ارتقای خدماترسانی در حوادث و سوانح بود.
درویشی بیان کرد: کارکنان حاضر در این دوره با قابلیتها، نحوه استفاده، نگهداری و عیبیابی سامانههای GPS نصبشده روی خودروهای امدادی جمعیت هلالاحمر آشنا شدند.
او عنوان کرد: استفاده از تجهیزات نوین در عملیات امداد و نجات یک ضرورت است و تجهیز خودروهای امدادی به GPS و آموزش تخصصی نیروها در زمینه کاربری و نگهداری این سامانه، باعث میشود مسیرهای امدادی با دقت بیشتری رصد و مدیریت شود و عملیاتها در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس در پایان با قدردانی از همکاری سازمان امداد و نجات در برگزاری این دوره بیان کرد: جمعیت هلالاحمر فارس همواره بر توانمندسازی نیروهای امدادی و انتقال تجربه میان استانها تأکید دارد و برگزاری چنین دورههایی در ارتقای توان عملیاتی و هماهنگی بین استانی بسیار تأثیرگذار است.